風邪症状で岩手、宮城両県の訪問を延期した天皇陛下が２７日、３日ぶりに公務に復帰された。お住まいの皇居・御所で内閣から届けられた書類に署名や押印をする定例の執務をされた。その後、皇居・宮殿で高松高裁の長官ら２人の認証官任命式にも臨まれた。