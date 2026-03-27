「ソフトバンク６−５日本ハム」（２７日、みずほペイペイドーム）日本ハムは逆転負け。３年連続の開幕戦勝利はならなかった。５−５の同点で迎えた八回、３番手の古林睿煬が牧原大に決勝の右犠飛を浴びた。ＷＢＣ代表だった先発の伊藤は六回途中９安打５失点でＫＯ。初回に３点の援護をもらいながら、二回に栗原に２ラン、三回には近藤にソロを浴びて同点に。１点を勝ち越した直後の四回にも山川の同点ソロを被弾した。六