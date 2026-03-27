◇セ・リーグ広島―中日（2026年3月27日マツダスタジアム）広島が中日に土壇場で追いついた。4点ビハインドの9回に1死満塁から代打・モンテロが中前に2点適時打。さらに一、二塁から「1番・中堅」で出場のドラフト1位・平川蓮外野手（21＝仙台大）がプロ初安打となる同点左翼線二塁打を放った。この日は平川とドラフト3位・勝田成内野手（22＝近大）が開幕スタメンに名を連ねた。新人2人が開幕スタメンに起用されるのは