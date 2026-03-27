宮内庁は２７日、２月に霞会館京都支所（京都市）を訪問した秋篠宮家の長男悠仁さまが、蹴鞠（けまり）体験や雅楽の楽器試奏をされた際の写真７枚を公表した。同庁によると、悠仁さまは６人１組で「あり」「やあ」と声を掛け合いながら鞠を蹴ったほか、室内で琵琶などを奏で、伝統文化への理解を深められたという。