「散らかっていても気にしないから〜！」って…そっちが気にしなくてもこっちが気にするんですよ。いま思えば初対面から違和感のあったこのママ友。あまりにもグイグイくるため仕方なく家にあげることにしたのですが…!?【まんが】距離感がおかしいママ友(ウーマンエキサイト編集部)