【ニューヨーク共同】27日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比10銭円安ドル高の1ドル＝159円84〜94銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1505〜15ドル、183円99銭〜184円09銭。米国とイランの停戦交渉が難航しているとの見方が広がり「有事のドル買い」が優勢となった。