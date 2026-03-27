先週、価格が過去最高値を更新したたまごについて、きょう会見を開いた日本養鶏業界は、イラン情勢による原油高が秋以降のたまご価格に影響するとの見方を示しました。たまごの価格をめぐっては、先週、農水省が発表した1パックの平均価格が309円となり、最高値を更新しています。平年よりも22%高い水準で価格が高止まりするなか、きょう、日本養鶏協会は今年3月から12月の需給の見通しを発表しました。日本養鶏協会岡田大介