パート先で再会した元カレ。過干渉な母に別れさせられた苦い記憶がよみがえる▶▶この作品を最初から読むお見合いで結婚し、子どもにも恵まれ、何不自由ない生活を送っていた55歳の妻・ヨシ子。ある日、彼女は「お醤油を買いに行ってくる」と夜中に出かけたきり、夫・康の前から忽然と姿を消してしまいます。警察に相談するもそれらしい事件や事故はない…。夫婦円満だったのに、ヨシ子が姿を消す理由がわからず途方に暮