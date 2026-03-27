お遊びもいいとこだわ！▶▶この作品を最初から読む人生の最期に何を食べる？あなたの「さいごメシ」、教えてください！もし明日死んでしまうとしたら何を食べる？ 誰もが一瞬頭を抱えてしまうような問いかけですよね。豪華な食事もいいけど、やっぱり食べ慣れたものもいい。でも、大切なのはメニューではなく「誰と一緒に食べるか」かも…なんて、様々な思考が駆け巡ります。そんな「さいごメシ」というグルメ企画を思