DOMOTOの48thシングル『またね』のリリース決定に、まぶたの奥の温度が少し上がった。堂本光一と堂本剛が初めて出会った5月5日にリリースされることが発表された本作『またね』。あえて発売日をその日を選んだのは、ふたりの新たなフェーズへの区切りとなる作品だからなのかもしれない。 （関連：堂本光一はトップランナーであり続けるーー何事もプラスに受け止める柔軟な思考、後輩に見せ