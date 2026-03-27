有手窓による初の長編小説『お隣さんの置き配がヤバすぎる』（河出書房新社）が3月27日（金）に発売される。 【画像】「置き配」を機に出会った二人のシスターフッドサスペンス 『ババヤガの夜』の王谷晶は「めちゃくちゃな世の中にボコボコにされている女たち、世界よりもっとはちゃめちゃになってやれ!!今、元気のある人もない人も読んで笑って泣いてほしい。」と推薦コメントを発表している。 ■内容紹介 かつて