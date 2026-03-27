消防によりますと、きょう午後６時ごろ山形県米沢市城南で発生した火災で、焼け跡から１人の遺体が発見されたということです。 【画像】炎上する住宅、消火活動の様子 この火災ではこれまでに住宅や空き家など３棟が焼けたことが確認されています。 現在、焼けた家に住む９０代女性と連絡が取れておらず、今後、遺体の身元の確認が進められます。 火災は現在も鎮火には至っておらず、消防による消火活動が続けられています。