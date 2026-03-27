スコットランドのダンバートンからグラスゴー市内へ移動。スコットランド戦前日の現地３月27日、ハムデン・パークの隣にあるレッサー・ハムデン（クイーンズ・パークFCのスタジアム）で行なわれたスコットランドのトレーニングを見学した。メディア公開は冒頭15分のみ、全ての練習を見れたわけではない。それでも印象に残ったのが、スコットランド代表のロンドだ。 「ボン、ボン」とパスが回るたびに鈍重な音が鳴り響く。