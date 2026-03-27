［国際親善試合］U-21日本 ０−２ U-21アメリカ／３月27日／Korea Football Park早くから将来を嘱望され、神村学園に所属していた高校２年次の夏には、U-17アジアカップで大会MVPと得点王を獲得。同年秋のU-17ワールドカップでもラウンド16のスペイン戦でゴールを決め、高校ラストイヤーには高体連を代表するNo.１アタッカーとして名を馳せた。そんなMF名和田我空（G大阪）にとって、プロ１年目の昨季は悔しさが残るシーズンだっ