27日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比970円安の5万1910円と急落。日経平均株価の現物終値5万3373.07円に対しては1463.07円安。出来高は6689枚となっている。 TOPIX先物期近は3544.5ポイントと前日比55.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は105.19ポイント安で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物