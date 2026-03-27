中国で日本の回転ずしチェーン「スシロー」が大人気を博す中、中国のSNS上に店側の転売屋対策を紹介する投稿があった。中国のスシロー店舗を巡っては、入店までの待ち時間の長さも話題となっており、服を着替えたりかつらをかぶったりして何度も入店待ちの番号札を手に入れようとする「並び屋」の存在や、番号札の高額転売などが報じられてきた。こうした中、中国SNSの微博（ウェイボー）では湖北省のネットユーザーが「SIMカード