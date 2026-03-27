中国科学院は3月26日に開催された「2026中関村フォーラム年次総会RISC-Vエコテクノロジーフォーラム」で、中国の科学研究チームがチップ産業の難関攻略において収めた重要な成果を発表しました。発表されたのは命令セットアーキテクチャRISC-V（リスク・ファイブ）をベースにしたオープンソース計算システム「香山（シアンシャン）」とネイティブ・オペレーティングシステム「如意（ルーイー）」です。「香山」は現在のところ、世