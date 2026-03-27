【ワシントン＝池田慶太、エルサレム＝福島利之】米国とイスラエルによるイラン攻撃の開始から、２８日で１か月となる。米イスラエル両軍はイランの最高指導者を殺害し、軍事施設などに壊滅的な打撃を与えているが、停戦に向けた協議は初期段階で、戦闘の早期終結は見通せない。エネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡の事実上の封鎖も続き、世界経済の混迷が続くことも予想される。米国のトランプ大統領は２６日、イランとの停戦協