◇プロ野球セ・リーグ 広島−中日(27日、マツダスタジアム)広島が9回4点差を追いつく驚異の粘りを見せました。1点差ビハインドの9回表は、ルーキーの赤木晴哉投手が中日打線につかまり3失点。点差が4点に広がり、敗色濃厚となります。それでも直後の攻撃で驚異の粘り。アブレウ投手から2者連続安打で出塁すると、四球で満塁のチャンスを作ります。その後、代打のモンテロ選手が2点タイムリーを放ち、たちまち2点差へ。さらに1アウ