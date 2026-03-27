今月19日に活動再開を発表したお笑いコンビ「スピードワゴン」の小沢一敬（52）が27日、東京・渋谷La.mamaで行われたお笑いライブ「ラ・ママ新人コント大会」に出演し、仕事復帰した。出演に先立って都内の所属事務所を訪れた際、集まった取材陣に「また漫才からやっていくので、よろしくお願いします」と一礼した。公の場に姿を見せたのは約2年2カ月ぶり。カーキ色のコートに茶色のバッグを左肩にかけ、集まった約40人の報道