小泉防衛相は２７日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、イランによる事実上のホルムズ海峡封鎖が続く中東情勢に関して、停戦後であっても自衛隊の派遣に慎重な考えを示した。「完全な停戦とはどういうものか。安全確保を担保できない中で、軽々に自衛官を送ることはしてはいけない」と述べた。米ワシントンで１９日に行われた日米首脳会談で、トランプ米大統領がホルムズ海峡の安全な航行の確保に向けた貢献を高市首相に求