2024年から活動を自粛していた、お笑いコンビ・スピードワゴンの小沢一敬さん（52）が27日、渋谷で行われたお笑いライブに出演。ライブ前には取材に応じ、活動再開についてコメントしました。第435回『ラ・ママ新人コント大会』のネタ合わせのために事務所を訪れた小沢さん。記者から“今日から復帰ということで、今のお気持ちをお願いします”と問いかけられると「また漫才からやっていくのでよろしくお願いします」とコメントし