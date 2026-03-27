『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「寺に不審人物仏具盗まれる逃走した男を緊急逮捕」についてお伝えします。◇◇◇事件が起きたのは岡山市にある寺です。警察によりますと、25日午後1時ごろ、住職が不審な人物を発見。防犯カメラの映像を確認したところ、カギのかかっていない本堂から侵入する男の姿が映っていたといいます。本堂を確認すると、持ち運びできる小型のおりん「引きん」と法要や葬儀で用いら