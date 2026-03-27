作家の室井佑月氏が２７日配信のＡＢＥＭＡＴＶのニュース番組「ＡＢＥＭＡＰｒｉｍｅ」に出演。東京・池袋で女性が元交際相手に刺殺された事件にコメントした。事件は池袋の商業施設「サンシャインシティ」の「ポケモンセンターメガトーキョー」で２６日に発生した。調べによると、被害女性は同店アルバイトの春川萌衣さんで、元交際相手で職業不詳の広川大起容疑者が逮捕された。春川さんはかねて、広川容疑者からのス