季節を先取りする新作トップスが、早くも【GU（ジーユー）】に登場。今回は、5分袖丈で二の腕カバーが叶いそうなブラウスを紹介します。1,000円台のお手頃価格でゲットできるうえ、大人も着やすい上品デザインが魅力。カラーやマイサイズを選べるうちにチェックするのが吉かも。 レース × フリルが華やかなブラウス 【GU】「レースフリルブラウス」\1,990（税込） レースとフ