３月２８日に行われる阪神競馬（２回１日目）の馬場状態、天気予報は以下の通り。【天気】晴れ・２０％【馬場状態】芝（Ａコース）良ダート稍重〜良芝は向こう正面から４角のラチ沿いが傷んでいるが、直線は内外の差は感じない。ダートは湿り気があり、スピードが生きる馬場だ。芝＝逃げ◎先行◎差し○追込△ダート＝逃げ◎先行◎差し○追込△