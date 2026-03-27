◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―中日（２７日・マツダスタジアム）２年ぶり２度目となる開幕戦のマウンドに上がった中日・柳は６回６安打１失点、５奪三振。中日の開幕投手に白星がつけば１６年の大野以来、１０年ぶりだったが、救援陣が崩れた。２−１の９回に打線が４安打などで３点を追加。４点リードで４番手・アブレウが登板したが、２本の安打と四球で満塁のピンチを迎え、代打・モンテロの２点適時打、さらに平川に左翼線