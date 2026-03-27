コンテナを満載し、海南省の洋浦港へ向かう貨物船。（２０２５年１２月１８日撮影、儋州＝新華社配信）【新華社ボアオ3月27日】中国海南省瓊海（けいかい）市博鰲（ボアオ）鎮で開催されていたボアオ・アジアフォーラム年次総会が最終日を迎えた27日は、同省全域を自由貿易港として独立した税関管理区域とする「封関」運営開始から100日という重要な節目でもあり、港湾開放の有効性を測る重要な機会となった。26日には記者