◇セ・リーグ阪神1-3巨人（2026年3月27日東京Ｄ）阪神は巨人との開幕戦に1―3で敗れた。坂本誠志郎捕手（32）は「8番・捕手」で先発出場した。チーム全体でわずか4安打に封じ込められるなど、巨人先発のルーキー・竹丸に苦戦。その中でも、3回先頭では左前打を放って出塁した。2点劣勢の3回先頭に低めのスライダーを上手く捉え、左前打をマーク。「いろんなこと考えて、まあまあね一本出たのは良かったです」と振り返