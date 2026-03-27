俳優・生見愛瑠（24）が、29日放送のMBS・TBS系『情熱大陸』（後11：20）に出演する。モデルとして注目を集め、“めるる”の愛称で親しまれてきた生見が、俳優として躍進する現在と、その内面に迫る内容となる。【写真】“めるる”生見愛瑠、絶対領域あらわなコーデで大阪駅前17歳でモデル活動を開始し、その天真爛漫なキャラクターでバラエティ番組でも人気を博した生見。近年はドラマや映画での活躍が顕著で、従来のイメージ