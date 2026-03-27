◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト3−2DeNA(27日、横浜スタジアム)ヤクルトがDeNAを下し、池山隆寛新監督の初陣を飾りました。初回、開幕投手を託された吉村貢司郎投手が1番の牧秀悟選手への初球、いきなり右中間スタンドへ運ばれて先制点を献上。出鼻をくじかれます。それでも2回、1アウトから岩田幸宏選手が内野安打で出塁すると、伊藤琉偉選手の打席で東克樹投手のけん制球をファーストのビシエド選手が捕球ミス。3塁に好機が広が