お笑いコンビ・スピードワゴンの小沢一敬（52）が27日、都内で行われた『ラ・ママ新人コント大会』にて、相方の井戸田潤（53）と漫才を披露した。同ライブ前に、井戸田とのネタ合わせのため、都内の所属事務所に立ち寄った際には、活動再開後初となる報道陣の前に姿を見せた。【動画】スピードワゴン小沢一敬、活動再開の決意！ 約10秒間の生声会見カーキ色のジャケットに身を包んだ小沢は、神妙な面持ちを浮かべて登場。報道