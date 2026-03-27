8回ソフトバンク1死一、三塁、牧原大が決勝の右犠飛を放つ＝みずほペイペイドームソフトバンクが接戦を制した。一回に3点を先行されるなど追う展開だったが、同点の六回に牧原大が適時二塁打。5―5の八回に牧原大の犠飛で振り切った。日本ハムは伊藤が5回2/3を5失点と振るわず、打線の粘りも及ばなかった。