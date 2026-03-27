終わりの見えない値上げラッシュの一方で、中には、徹底的に対抗する企業もありました。【写真で見る】「税抜き68円コーナー」が目玉都内のスーパー生鮮食品が全品10％オフ！「デパ地下」クオリティをお得に27日、「小田急百貨店 新宿店」の地下には、たくさんのお客さんの姿がありました。お目当ては…？お客さん「お花見のお弁当を買いに来ました」「花見用にちょこちょこと、いろんな種類が入っているお弁当がいいかなと