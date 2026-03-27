ジャーナリスト・丸山ゴンザレスの新刊『ナルコトラフィコ』（講談社）が3月18日（水）に発売され、発売一週間で重版された。 【画像】丸山ゴンザレスがあぶり出す「白い粉」への道 2015年の最初の放送からTBS系『クレイジージャーニー』に出演し続け、先日放送された「愕然…ゴンザレスが楽園ハワイの裏取材」でギャラクシー賞 2026年2月度月間賞にも選ばれるなど、この分野の第一人者でもある