◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト３―２ＤｅＮＡ（２７日・横浜）ＤｅＮＡは初回に１番・牧秀悟内野手が開幕戦初回先頭打者初球本塁打で華々しく先制したが、３年連続４度目の開幕マウンドに立った東克樹投手が２本のアーチを浴びるなど、逆転を許して６回３失点で降板。反撃も及ばず、今季から指揮を執る相川亮二監督は無念の黒星スタートとなった。ＤｅＮＡは大洋ホエールズ時代も含め、ヤクルトとの開幕戦で９連敗。最後に勝