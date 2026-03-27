３月２８日に行われる中山競馬（３回１日目）の馬場状態、天気予報は以下の通り。【天気】曇り一時雨・４０％【馬場状態】芝（Ａコース）稍重〜良ダート重〜稍重芝は３角から直線にかけて内側に傷み。先週は速めの時計が出る状態。脚質は４角３番手以内が６勝と前が残りやすい。砂も前が有利。芝＝逃げ○先行◎差し△追込△ダート＝逃げ○先行◎差し△追込△