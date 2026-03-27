◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ２―３ヤクルト（２７日・横浜）ヤクルト・池山隆寛監督が初勝利を手にした。１点を追う２回、「８番・二塁」で初の開幕スタメンとなった伊藤が左越えへ逆転２ランを放つと、５回にはサンタナが右越えへ１号ソロを放ち１点を追加。初の開幕投手を務めた吉村は初回、先頭の牧に中越え本塁打を打たれてから立ち直り６回途中まで２失点。救援陣がＤｅＮＡの反撃をしのいで逃げ切った。ＤｅＮＡとの開