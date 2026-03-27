スポーツ報知評論家の高橋由伸氏が、東京ドームでの開幕戦、巨人・阪神戦を生観戦した。今季のキーマンと強調していた両助っ人が先導した勝利をどう見たか。冷静に分析した。＊＊＊＊＊決して振りすぎず、ダルベックからコンタクトの意識を強く感じた。２月の宮崎キャンプから思っていたことだが、常に逆方向に打つ丁寧さがあり、強引さもない。これが本来のスタイルなんだろう。芯で捉えればサクは軽々超えるからね。