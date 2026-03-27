◇セ・リーグ阪神1-3巨人（2026年3月27日東京Ｄ）阪神・小幡竜平内野手が、巨人との開幕戦に「7番・遊撃」でフル出場した。華麗な守備でドームを沸かせた一方、打っては3打席で無安打2三振と、快音は響かなかった。2回無死の第1打席、5回先頭の第2打席ともに先発・竹丸の前に空振り三振に倒れ、7回2死の第3打席は2番手・船迫から左太ももに死球を受けた。苦悶（くもん）の表情を浮かべながら打席内に座り込むも、自力