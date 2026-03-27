西武・武内夏暉投手（２４）がチームの今季初白星をかけ開幕２戦目の２８日・ロッテ戦（ＺＯＺＯ）に先発する。国学院大から２３年ドラフト１位で西武に入団。１年目は２１試合に先発登板し、１０勝６敗、防御率２・１７と圧巻の成績で新人王も獲得した。だが、オフの自主トレ期間中に左肘を負傷。２年目の昨季は１２試合で４勝５敗、防御率５・２６。西口監督も２６日に行われた前日会見で期待する選手に「新人王を取って、昨