◇セ・リーグ巨人3―1阪神（2026年3月27日東京D）巨人のトレイ・キャベッジ外野手（28）が初回にチームに開幕勝利をもたらす26年シーズンの幕開けを告げる12球団最速1号ソロを放った。8回の第4打席にも右前打を放ちマルチ安打をマーク。新1番の闘志あふれる活躍と、ドラフト1位ルーキー左腕・竹丸和幸投手（24＝鷺宮製作所）の力投でシーズン1勝目を挙げた。開幕戦でいきなり決勝弾を放った2年目の28歳は「もう最高の気