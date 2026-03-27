巨人のトレイ・キャベッジ外野手が、初回に阪神・村上から先頭打者で先制ソロ本塁打を放った。東京ドームのお立ち台に立ち「試合の序盤に先制点を挙げたいと思っていた矢先にいいボールが来てそれをしっかりととらえることができたのでよかったです」と喜んだ。感触は「すばらしい感触でした」といい「なによりもファンのみなさんの大歓声に後押しされて打てた１本だと思っています」と感謝した。打った直後にはど派手なガッツ