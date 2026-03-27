チャンピオンシップ（イングランド2部）のブリストル・シティは27日、ゲルハルト・ストルバー監督を解任し、ロイ・ホジソン氏を暫定監督として招へいしたことを発表した。ブリストル・シティは39試合が消化したリーグ戦で14勝9分16敗の現在16位。一時はプレミアリーグ昇格プレーオフ圏内を狙える位置にいたものの、直近のリーグ戦5試合で1分4敗と急失速。プレーオフ圏内の6位サウサンプトンとの勝ち点差は「12」まで広がってい