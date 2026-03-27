◇セ・リーグヤクルト3―2DeNA（2026年3月27日横浜）プロ野球は27日、セ、パ両リーグの公式戦がナイター6試合で開幕。ヤクルトは敵地でDeNAと対戦して3―2の逆転勝ち。池山隆寛新監督（60）はうれしい初勝利となった。接戦を制した池山監督は勝利を運んでくれたナインをベンチ前で出迎えた。捕手の古賀からウイニングボールを受け取ると、満面の笑みをうかべた。3年目の伊藤が2回の第1打席で左越え1号2ラン。オープン