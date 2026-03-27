◇セ・リーグ巨人3―1阪神（2026年3月27日東京D）巨人の阿部慎之助監督（47）は“孝行息子”の出現に笑みを浮かべた。新人ながら開幕投手に抜てきしたドラフト1位左腕・竹丸和幸投手（24＝鷺宮製作所）が昨季セ・リーグ王者・阪神を相手に6回3安打1失点5奪三振の好投。新人の開幕投手は1962年4月7日の阪神戦で城之内邦雄が務めて以来、2リーグ制以降、球団64年ぶり3人目。勝利投手となるのは球団初の快挙となった。