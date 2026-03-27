明治安田J1百年構想リーグ・地域リーグラウンドWEST第5節の延期分が27日に行われ、ヴィッセル神戸とサンフレッチェ広島が対戦した。近年のJリーグで激しい優勝争いを繰り広げていた両チームが、新体制発足後の初対決を迎えた。神戸はここ2試合PKでの敗戦が続いており、広島も連敗中と互いに3試合ぶりの白星を目指す一戦。地域リーグラウンドWESTは全10チームが勝ち点「9」差の中にひしめく大混戦となっており、この試合で勝利