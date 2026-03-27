【モデルプレス＝2026/03/27】AKB48の佐藤綺星が3月26日、自身のInstagramを更新。自身が出演するフジテレビ系グルメドラマ「ご馳走ファンファーレ」（毎週木曜よる9時54分〜）のオフショットでミニワンピース姿を公開した。【写真】21歳AKB次世代エース「脚のラインが綺麗」ミニワンピから美脚スラリ◆佐藤綺星、ミニワンピース姿のオフショット披露佐藤は「『ご馳走ファンファーレ』オフショット」と記し、花で彩られた中京競馬