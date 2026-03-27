【モデルプレス＝2026/03/27】女優の岡本玲が3月26日、自身のInstagramを更新。手編み作品を公開し、話題を呼んでいる。【写真】34歳人気女優「器用すぎてびっくり」ファンミ装飾＆ファンへのプレゼント手作り◆岡本玲、手編みのウェルカムボードフレームと編みぐるみ披露岡本は「Okamonchi FAN MEETING 2026 来てくださったみなさまありがとうございました！」と、自身のファンミーティングが開催されたことを感謝の気持ちととも