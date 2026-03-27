【モデルプレス＝2026/03/27】お笑いコンビ「かつみ◆さゆり」（◆はハートマーク）のさゆりが3月26日、自身のInstagramを更新。ミニドレス姿を公開した。【写真】56歳ベテラン芸人「ほとんど脚」ミニドレス姿◆さゆり、美脚輝くミニドレス姿披露さゆりは「いつもの階段シリーズです〜」と記し、階段で撮影したソロショットを複数枚投稿。胸元やウエスト部分にリボンやレースがあしらわれた水色のガーリーなミニドレスを着用した美